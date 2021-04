Drie Zandvoorters en wethouder krijgen lintje

Verdeeld over deze week hebben drie Zandvoorters een Koninklijk lintje gekregen vanwege Koningsdag. Wethouder Raymond van Haeften ontving in zijn woonplaats Halfweg tot zijn verrassing ook een Koninklijke onderscheiding.

Gijs Beekhuis, van 16 april 1951, is woensdag benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Beekhuijs kan volgens de gemeente worden gekwalificeerd als iemand die zich geruime tijd voor de samenleving heeft ingespannen en anderen heeft gestimuleerd. Vooral zijn vrijwillige werkzaamheden voor de scouting vanaf 1980 spelen een belangrijke rol. Als bestuurslid en vrijwilliger bij de Stichting Belangenbehartiging The Buffalo’s in Zandvoort regelde hij de verhuur en verschillende klussen van het Troephuis. Hij heeft gezorgd voor het realiseren van een nieuw Troephuis na een brand. Daarvoor was lid en voorzitter van het beheersteam.

Onder zijn leiding is een nieuw complex voor sanitaire voorzieningen gerealiseerd. Hij was hoofd van het bewakingsteam en lid van de kampstaf tijdens het vierjaarlijkse kamp voor de circa 3.500 internationale scouts tijdens de Stichting Haarlemse Jamborette.

Hand- en spandiensten

Jan Wassenaar, geboren op 22 juli 1942, is vanmiddag benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Wassenaar is sinds 1980 actief vrijwilliger voor de R.K. Parochie van St. Agatha in Zandvoort. Hij stuurt de schoonmaakploeg aan, fungeert als koster en organiseert als lid van de plaatselijke Raad van Kerken oecumenische vieringen. Ook organiseert hij bijeenkomsten, verzorgt de liturgieboekjes en levert hij hand- en spandiensten.

Daarnaast is hij penningmeester en vrijwilliger bij de Seniorenvereniging Zandvoort waar hij o.a. de zwemgroep, de Nordic Walking groep en de wandelgroep coördineert. Hij organiseert museumbezoek en draagt bij aan de nieuwsbrief. Wassenaar is daarnaast ook vrijwilliger bij het Genootschap Oud Zandvoort zoals het bezorgen van het clubblad en het ordenen van de bibliotheek.

Fietsliefhebber

Peter Versteege, van 27 december 1937, is vanmiddag om half vijf benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Versteege heeft met zijn bedrijf Versteege Wielersport BV in Zandvoort een landelijke bekendheid en reputatie opgebouwd. Vooral zijn pionierswerk op het gebied van fietshelmen en de veiligheid, organisator van wedstrijden (toer)tochten en fietsevenementen hebben er toe bijgedragen dat menig fietsliefhebber naar Zandvoort kwam. Mede om deze redenen is Versteege in 1988 uitgeroepen tot ondernemer van het jaar in Zandvoort.

In 2005 heeft hij zijn zaak overgedragen aan zijn dochter en schoonzoon. Sinds die tijd is hij vrijwilliger bij de St. Agatha Kerk. Daar heeft hij zijn bijdrage geleverd aan de renovatie van het kerkgebouw en maakt deel uit van de wekelijkse onderhoudsploeg van de begraafplaats en de pastorietuin. Hij is lid van de werkgroep evenementen en in het verleden assisteerde hij ook bij het uitreiken van voedselpakketten.

Willeke Alberti Foundation

Wethouder Raymond van Haeften kreeg maandag al zijn lintje. Hij is nu ook lid in de Oranje-Nassau. Van Haeften was medeoprichter van Cuisine Culinaire De Wijcker Kookclub. Als bestuurslid is hij verantwoordelijk voor Public Relations en festiviteiten. Raymond van Haeften is al zestien jaar lang de grote animator achter het Matelzorg Kerstdiner voor 150 mensen.

Ook was de heer Van Haeften actief betrokken bij de oprichting van de Willeke Alberti Foundation die zich inzet om ouderen en mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking door middel van muzikale optreden uit hun isolement te halen en meer levensvreugde te geven. Hier speelde Raymond van Haeften een cruciale rol speelde bij de fondsenwerving. Ook was hij een aantal jaar voorzitter van Regionale talent ontwikkeling. De heer Van Haeften wordt omschreven als sociaal betrokken met ook voor zijn medemens.