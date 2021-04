Geen boeken, maar plantjes ruilen: plantenbieb wint terrein in de voortuin

Door heel Nederland schieten ze als paddenstoelen, of liever gezegd stekjes, uit de grond: plantenbiebs. Sinds het begin van de coronacrisis zie je steeds vaker kastjes aan de weg, bij mensen in hun voortuin, waar je je plantenstekjes kan omruilen voor andere stekjes. En ook in West-Friesland is de trend doorgebroken.

Plantenbiebs in Hoogkarspel en Hoogwoud

Joke Koek-Reinders uit Hoogwoud heeft al sinds vorig jaar zomer zo’n plantenbieb, nadat ze het concept had gezien bij iemand in Wognum. "Ik ben gek van planten. Ik hoef er geen geld aan te verdienen. Ik krijg liever een glimlach." Stekjes ruilhandel Deze hobby past goed in de trend van de laatste jaren, dat steeds meer spullen onderling worden geruild en gedeeld. Dat zie je bijvoorbeeld bij deelauto's, scooters en Airbnb. En nu dus ruilstekjes. Bij Joke kunnen mensen hun stekjes ruilen of gewoon een stekje ophalen. Maar haar voorkeur gaat wel uit naar de ruilhandel met stekjes. "Ik had toch gisteren weer vijf nieuwe plantjes in mijn kastje staan. En sommige mensen zetten een zak potgrond neer, want dit kost veel potgrond. Of kleine bloempotjes, die kom ik ook altijd tekort. Mensen zijn gewoon heel enthousiast. Ik zie ze regelmatig stoppen en dan gaan ze weer met een plantje blij naar huis."

Anouk Groot is sinds afgelopen week begonnen met haar nieuwe hobby. Haar man had bij zijn ouders nog een oude kraam staan, dus de plantenbieb was gauw geregeld. Zij wil vooral mensen motiveren om meer planten in hun tuin te zetten: steen eruit, plant erin. "Veel mensen bestraten hun tuin en geven niet zoveel meer om plantjes. Zo zonde. Ik vind die 'graftuintjes' ook niet zo mooi." Vlinders en bijtjes Naast dat een groene tuin mooier zou kunnen zijn, is het volgens Anouk ook beter voor je gezondheid en het milieu. "Een stenen tuin neemt minder goed water op. En planten zijn beter voor beestjes, vlinders en bijtjes. Een groene leefomgeving is goed voor je gezondheid en je wordt er blijer van. Dus stenen eruit, plantjes erin!"