Nieuwe havenkraan Tata Steel tot zomer nog buitenspel

Een domper voor Tata Steel. De nieuwe hightech havenkraan , die eind vorig jaar onder veel belangstelling werd binnengehaald in IJmuiden, kan op zijn vroegst pas in de zomer in gebruik worden genomen. Na de mislukte proef in oktober raakte de loskraan beschadigd.

Het was een spectaculair transport. De bijna twee miljoen kilo wegende kraan die vanuit de fabrikant in Polen naar de haven in IJmuiden werd gesleept. Maar voorlopig heeft de loskraan nog maar weinig werk kunnen verzetten. Het bleef het afgelopen half jaar beperkt tot het verplaatsen van een proeflast, waarbij het direct misging en 9,5 ton staal in het water belandde.

Een half jaar na de proef wijst de punt nog altijd omhoog, in afwachting van reparatiewerkzaamheden, zo vertelt woordvoerder Robert Moens van Tata Steel. "De mislukte proef heeft tot gevolg gehad dat de ingebruikname van de kraan vertraging heeft opgelopen. De schade aan de kraan zal moeten worden hersteld. Dat gaat in samenspraak met de fabrikant in Polen, die voor het herstelwerk naar Nederland zal komen."

'Geen menselijke fout'

De oorzaak van de mislukte proef is nog in onderzoek. "Dat onderzoek is nog niet klaar en de uitkomst nog niet vastgesteld. Wel weten we zeker dat het geen menselijk fout is geweest, maar een technisch euvel."

