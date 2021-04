Meeste avondklokboetes uitgedeeld in Edam-Volendam

De avondklok is ten einde en dus kunnen we de balans opmaken om te zien hoeveel boetes er zijn uitgedeeld. In totaal zijn er in Noord-Holland 19.298 boetes uitgedeeld. Een snel rekensommetje laat zien dat er in de gemeente Edam-Volendam de meeste mensen zich niet aan de avondklok hebben gehouden. Er werden daar 309 avondklokboetes uitgedeeld.

En dat is gezien het inwonersaantal (36.099) het hoogste ten opzichte van andere plaatsen in Noord-Holland. Amsterdam is de absolute koploper met 10.027 boetes, gevolgd door de gemeente Alkmaar (894) en Haarlemmermeer (732).

In de regio Zaanstreek-Waterland zijn er in de gemeente Zaanstad 562 boetes uitgedeeld, gevolgd door Purmerend (325) en Edam-Volendam (309). Mogelijk ligt het totaal aantal uitgedeelde avondklokboetes in de provincie hoger, omdat handhavers ook boetes mogen uitdelen. Deze zijn niet opgeteld bij de cijfers van de politie.

De avondklok werd op 28 januari ingevoerd en liep afgelopen woensdag om 4.30 uur af. Landelijk zijn er ruim 95.000 boetes uitgeschreven voor het overtreden van de avondklok. Het hele overzicht van de politie is hier te vinden.