Politie deelt bijna 20.000 avondklokboetes uit in de provincie

De avondklok werd op 28 januari ingevoerd en liep afgelopen woensdag om 4.30 uur af. Landelijk zijn er ruim 95.000 boetes uitgeschreven voor het overtreden van de avondklok. Het hele overzicht van de politie is hier te vinden.

Mogelijk ligt het totaal aantal uitgedeelde avondklokboetes in de provincie hoger, omdat handhavers ook boetes mogen uitdelen. Deze zijn niet opgeteld bij de cijfers van de politie.

Coronafeestjes

De boete voor het overtreden van de avondklok lag op 95 euro. Veel boetes zijn uitgedeeld op coronafeestjes, aangezien er praktisch ieder weekend wel een illegaal coronafeestje wordt beëindigd waar honderden jongeren op af kwamen. Vooral in Haarlemmermeer werden veel feestjes gegeven.



"We zien ook door de ligging van onze gemeente, veel landelijk gebied, vlak bij Amsterdam, goede bereikbaarheid, het voor sommigen heel aantrekkelijk is om hier feesten te organiseren", zei een woordvoerder van de gemeente Haarlemmermeer eerder daarover.

De avondklok en de andere coronamaatregelen leverden de politie veel extra werk op. In de eerste drie maanden van 2021 zijn er in totaal ruim 212.000 overuren gemaakt, een stijging van 65 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Vooral het grote aantal inzetten rond demonstraties leidde tot veel extra gewerkte uren, aldus de politie.

Avondklokboetes

In 't Gooi zijn in die drie maanden 1.200 boetes uitgedeeld voor het overtreden van de avondklok. Verreweg de meeste daarvan werden uitgedeeld in Gooise Meren (396) en in Hilversum (437).

Haarlemmers betaalden 93.480 euro aan avondklokboetes. De politie schreef 852 keer een boete uit in de stad en handhavers trokken in die bijna drie maanden nog eens 132 keer het bonnenboekje. Handhavers hebben ook 35 keer een waarschuwing uitgedeeld.

In Den Helder gaf de politie 371 avondklokboetes. Handhavers gaven daar veel minder boetes, in totaal schreven zij zes coronaboetes uit. "Van tevoren is met de burgemeester afgestemd dat de boa's geen controles doen op bijvoorbeeld de avondklok en illegale feesten, aangezien dit meer een openbare orde-taak is en dat is aan de politie", ligt een woordvoerder van de gemeente toe.

Hoogste aantal

Als je kijkt naar het aantal inwoners (36.099), werden de meeste avondklokboetes uitgedeeld in de gemeente Edam-Volendam. Er werden 309 boetes uitgeschreven voor het overtreden van de avondklok. In Zaanstad werden 562 boetes uitgedeeld en in Purmerend 325.

In West-Friesland zijn 861 bonnen uitgeschreven voor het overtreden van de avondklok, daarvan waren er 447 in Hoorn. In Opmeer werden erg weinig boetes opgelegd, maar 25 keer.

De landelijke politie laat weten dat het handhaven van de avondklok veel van agenten heeft gevraagd. "Er is een groot beroep gedaan op politiemedewerkers die te weinig zijn toegekomen aan rust, vrije tijd en aandacht voor thuis."