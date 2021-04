Waslijst aan afwezigen bij FC Volendam; doel en middenveld heel dun bezet

Hoewel eerste keeper Nordin Bakker gewoon beschikbaar is, wordt het achter hem aardig penibel. Joey Roggeveen (geblesseerd), Barry Lauwers én Dion Vlak (allebei ziek) ontbraken op de afsluitende training. Onduidelijk is nog of zij deel uitmaken van de selectie tegen MVV. Joel van der Wilt was naast Bakker de enige keeper op de training, maar of hij tegen MVV op de bank plaatsneemt, wordt morgen pas duidelijk.

Of oudgediende en keeperstrainer Edwin Zoetebier vanwege de keeperscrisis wordt opgetrommeld, lachte Jonk in ieder geval weg. "Hij heeft gisteren even meegedaan, maar dat heeft 'ie vandaag wel geweten." Volendam reist mogelijk met twee keepers af naar MVV-uit.

Puzzelen

Ook op het middenveld moet behoorlijk gepuzzeld worden. Franco Antonucci is nog geblesseerd, Alex Plat is ziek en Calvin Twigt is na zijn rode kaart tegen Telstar (2-0 winst) geschorst. Samir Ben Sallam is op de weg terug en kan naar verwachting minuten maken. Micky van de Ven keert achterin weer terug van een schorsing.

Al die absenties vraagt de nodige creativiteit van trainer, die het als een leuke uitdaging beschouwt. Het is aannemelijk dat Boy Deul opnieuw plaatsneemt op het middenveld, maar verder staat er nog niets vast. "Alles is hier een optie. Misschien moeten we iemand een linie terugschuiven of iemand een linie doorschuiven. Het wordt een creatieve boel."

