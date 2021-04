Laren gaat plan tegen wateroverlast Brink na ophef nu eerst voorleggen aan bewoners

Het hele plan zou er voor zorgen dat de Brink er heel anders uit zou gaan zien dan nu. Dat stuitte veel Laarders tegen de borst. Afgelopen zomer was er fel protest tegen de plannen van de gemeente. Laarders vonden dat de kenmerkende en geliefde Brink te veel zou worden aangetast. Woede was er ook omdat de plannen al beklonken waren, zonder dat bewoners er van afwisten. Het felle protest zorgde ervoor dat de gemeenteraad haar al gegeven akkoord voor de plannen op het laatste moment toch nog terugtrok.

Laren heeft al jaren last van wateroverlast als er een paar flinke hoosbuien vallen. De afgelopen jaren stroomde de Brink van het dorp met regelmaat over als het hard plensde.

Verbeterd plan

Nu ligt er een nieuw plan op tafel dat, zo lijkt het althans, op veel meer steun kan rekenen. Het voornaamste: de Brink blijft zoals hij is en er hoeft geen enkele boom gekapt te worden.

Er moet nu een waterberging komen onder de Coeswaerde, het vijvertje van de Brink. Dat plan komt uit de koker van de Larense hovenier Leo Vos en Blaricumse aannemer Herman van der Heiden, die zelf met hun plan naar de wethouder stapten. Een grote kelder onder de vijver zou straks 1.400.000 liter water kunnen opvangen als het hard regent. Dat water moet vervolgens weer worden gebruikt om de bodem van water te voorzien, wat de verdroging van de Brink tegengaat.

Het aanleggen van de waterkelder wordt wel een hele klus. De bestaande vijver moet tijdelijk worden weggehaald om later plaats te maken voor een nieuwe, met dezelfde vorm en afmetingen. Dat geeft de gemeente meteen de kans om ook de al geplande vervanging van de beschoeiing langs de vijver aan te pakken.

Eerst naar bewoners

De gemeenteraad heeft gisteravond met het plan ingestemd. Maar ook Laarders morgen, voordat er wat gaat gebeuren, hun zegje doen over het plan. Dat moet voorkomen dat de geschiedenis van vorig jaar zomer zich herhaalt.

"We willen dat het plan zo breed mogelijk gedragen wordt door de Laarders", zegt wethouder Peter Calis. "Er gaat een enquête gehouden worden, waarvan we hopen dat veel Laarders er aan zullen meedoen. Als het draagvlak er is, gaan we dit doen. Als blijkt dat Laarders dit niet willen, doen we het niet", aldus de wethouder.

Het hele plan gaat Laren ongeveer 300.000 euro kosten.