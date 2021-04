Code geel voor kans op wateroverlast door hevige regen

In de provincie Noord-Holland en Flevoland heeft het KNMI voor vanmiddag code geel afgekondigd. Dit heeft te maken met heftige regenbuien waarbij in totaal meer dan 50 millimeter kan vallen.

West-Friesland valt onder dat oostelijk deel van de provincie. En inderdaad, daar passeerden vanochtend al flinke regenbuien. Eén van de gebiedsbeheerders in West-Friesland dacht dat er vanaf 07.00 tot 11.00 uur zo'n zeven millimeter was gevallen.

En dat is veel, volgens een woordvoerder van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). "Dat is omgerekend zeven liter water per vierkante meter. Dus dat is kort en hevig geweest."