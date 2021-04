Kampioenswedstrijd Ajax toch zonder publiek

Ajax kan zich zondag voor de 35e keer kronen tot landskampioen in de wedstrijd tegen FC Emmen. De Amsterdammers hebben met nog vier wedstrijden voor de boeg, genoeg aan één punt. In de gewonnen thuiswedstrijd tegen AZ van afgelopen weekend waren er nog 7500 supporters welkom in de Arena, maar de kampioenswedstrijd zal zonder fans gespeeld worden.

Kampioenen

Ajax neemt het zondag op tegen de nummer 16 van de Eredivisie, FC Emmen. Na de 2-0 overwinning tegen AZ kon Ajax zich officieus kampioen noemen. Als Ajax wint of zelfs gelijk speelt is het kampioenschap officieel. Toch is het wel opletten geblazen. FC Emmen is namelijk bezig aan een geweldige opmars en heeft al acht wedstrijden niet verloren.

Smaakmaker Davy Klaassen weet eigenlijk al dat het niet meer mis kan gaan. "Ik ben meestal niet te voorbarig, maar als dit nog misgaat, dan weet ik het echt niet meer", zei Klaassen na de wedstrijd tegen AZ.

De aftrap zondag is om 14:30 uur.