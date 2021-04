Bijna drie maanden avondklok: 984 bekeuringen voor overtredingen in Haarlem

Haarlemmers betaalden alleen al 93.480 euro aan boetes voor het overtreden van de avondklok. De politie schreef 852 keer een boete uit in de stad gedurende de tijden dat iedereen binnen moest blijven. Handhavers trokken in die bijna drie maanden nog eens 132 keer het bonnenboekje. Elke overtreding kost 95 euro. 35 keer bleef het aan de kant van de boa's bij een waarschuwing.

De avondklok duurde van 23 januari tot en met gisteren, 28 april. Eerst moesten de straten leeg zijn om negen uur 's avonds. Daarna werd het tien uur. Landelijk schreef de politie ruim 95.000 boetes uit aan mensen die zich niet aan de avondklok hielden.

In de drie omliggende dorpen deelden agenten aanzienlijk minder boetes uit voor het overtreden van de avondklok. In Zandvoort waren 103 mensen volgens de politie te laat op straat, in Heemstede 115 en in Bloemendaal 156. Dat maakte de politie vandaag bekend.

In Haarlem werd zelfs het begintijdstip veranderd van het klokkenspel van de Damiaatjes in de Grote Kerk vanwege de avondklok. Dat tijdstip lag al eeuwen vast. Het was een speciale avond toen de avondklok in januari werd ingevoerd.