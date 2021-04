Run op vakantiehuisjes en campings tijdens meivakantie

Aankomende maandag begint de meivakantie, maar met slecht weer in het verschiet en door de coronamaatregelen lijkt er niet zo veel leuks te doen. Toch zien vakantiehuisjes en campings dat de boekingen bij hen in de provincie toenemen. "Mensen waarderen de tijd voor elkaar op een andere plek nu eenmaal meer", legt Martijn Tabak van Center Parcs Zandvoort uit.

Het park in Zandvoort is bijna helemaal vol. Voor volgende week zijn er nog een paar huisjes vrij vertelt Tabak. "We merkten vooral dat de wat luxere huisjes, met eigen bubbelbad en sauna, het snelst gingen." Het Park Zandvoort is één van de meest populaire Center Parcs bestemmingen van Nederland op dit moment.

De binnenfaciliteiten zijn nog gesloten vanwege de maatregelen, maar buiten is er, met onder andere entertainment, boogschieten en minigolf, genoeg te doen. "Overdag is het terras weer open en in de avond kun je eten afhalen of een barbecue laten bezorgen bij de cottage. Ook de winkels zijn open, zoals de supermarkt en de shop in de market dome", aldus Tabak.

Vakantiebehoefte

Maar niet alleen in het park in Zandvoort zijn de huisjes bijna volgeboekt. In de rest van de provincie is er flinke animo voor campingplaatsen en vakantiehuizen ziet Gerdina Krijger, regiomanager van ondernemersorganisatie HISWA-RECRON. "Wat opvalt is dat vooral de wat luxere accommodaties als eerste vol zitten."

Volgens Krijger zijn er verschillende redenen waaraan dat ligt. "Aan de ene kant is er een groep mensen die voorheen op vakantie gingen naar bijvoorbeeld Kreta en Turkije en die nu een luxe huisje zoeken in Nederland. Aan de andere kant stellen mensen hogere eisen aan de binnenruimte waar ze hun vakantie houden." Aangezien toeristen in eigen land nergens meer uiteten kunnen en er weinig mogelijkheden voor activiteiten buitenshuis zijn.

Ook neemt het boekingsgedrag andere vormen aan. "Mensen boeken op een later moment en ook zijn er veel annuleringen." De meivakantie duurt volgens Krijger ongeveer drie weken lang. En de parken en accommodaties zitten nu al hoog in hun bezetting. "We hebben afgelopen week al gehad, deze week en volgende week. Het is drukte over drie weken verspreid."