Raad van State: nieuwbouwplannen Zaanse Helden mogen doorgaan

Er mag gebouwd worden in Westerwatering in Zaandam. De Raad van State heeft alle bezwaren, die inwoners van de wijk en de vereniging De Hollandsche Molen tegen het nieuwbouwplan Zaanse Helden hadden ingediend, afgewezen. "Het is nu klaar. De Raad van State is het hoogste orgaan. We gaan ons er nu bij neerleggen", zegt Leo Endedijk van De Hollandsche Molen.