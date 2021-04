Kickbokser Badr Hari stapt in juli weer de ring in. Tijdens Glory 78 neemt hij het op tegen de Pool Arkadiusz Wrzosek.

Een paar maanden geleden verloor Hari van Adegbuyi en de Amsterdammer zal dus uit zijn op revanche. Organisatie Glory onderzoekt of het mogelijk is om in julie weer wat publiek toe te laten bij het evenement wat in het Rotterdamse Ahoy zal worden georganiseerd.

Ondanks het verlies staat Hari nog wel derde op de ranglijst. Zijn 28-jarige tegenstander staat vijf plaatsen lager op de ranking dan Hari.