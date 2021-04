Ook alcoholverbod op komst voor Naarden-Vesting om jongerenoverlast tegen te gaan

Grens bereikt na avond vol agressie in vesting Naarden: per direct maatregelen

Grens bereikt na avond vol agressie in vesting Naarden: per direct maatregelen

Het was voor burgemeester Han ter Heegde de druppel die de emmer deed overlopen: de overlast van jongeren in Naarden-Vesting speelt al langer, vooral op zonnige dagen. Buurtbewoners klagen steen en been over de herrie die de jongeren op de wallen tot 's avonds laat maken en de bergen rotzooi die er vervolgens achterblijven.

Daarbij is ook vooral drank in het spel: de jongeren sjouwen hele kratten bier en flessen wijn de vestingwallen op om met vrienden rond te hangen. Met regelmaat ontstaan er ook opstootjes tussen jongeren die - met drank op - agressief worden.

De burgemeester kondigde gisteren aan dat er per direct extra maatregelen genomen worden om de overlast tegen te gaan. Er wordt extra scherp gecontroleerd en relschoppers gaan meteen op de bon.

Geen alcohol meer

Omdat het gebruik van alcohol door de relschoppende jongeren het voornaamste probleem is, werkt de gemeente aan een alcoholverbod voor de hele vesting van Naarden, zo laat de gemeente vandaag weten. Hoe dat verbod er precies uit gaat zien, voor wie het gaat gelden, voor welke periode en tijd en op welke plekken in de vesting precies, wordt nu besproken.

De gemeente laat weten te werken aan een zogeheten 'aanwijzingsbesluit', wat betekent dat ze het alcoholverbod aanwzijen voor een bepaalde plek. Het is nog niet bekend wanneer het alcoholverbod precies gaat gelden.