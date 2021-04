Flinke buien boven West-Friesland: "Afgelopen vier uur viel er zeven millimeter regen"

Er gaan momenteel flinke regenbuien over West-Friesland. In korte tijd is er veel regen gevallen. En voorlopig blijft het nog regenen. Voor de een is de regen een vloek, maar voor de ander een zegen: "Ik denk dat menig agrariër voor z'n keukenraam staat, naar boven kijkt en zegt: 'dankjewel!'"

Langzaam trekken de buien naar het noorden. "Een halfuur geleden ging het er een paar minuten hard aan toe", vertelt Marco Cortel, woordvoerder van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). "Eén van onze gebiedsbeheerders in West-Friesland dacht dat er de afgelopen vier uur zo'n zeven milimeter is gevallen."

Dat is veel, zo legt de woordvoerder uit. "Dat is omgerekend zeven liter water per vierkante meter. Dus dat is kort en hevig geweest, maar de verwachting is dat het in de loop van de ochtend gaat afnemen." Buienradar laat tot aan het begin van de middag nog flinke buien zien boven de regio.

Wateroverlast melden

Wie te maken heeft met wateroverlast kan dat melden bij het waterschap, de gemeente of de brandweer. Bij acute situaties die een gevaar vormen voor mens, haard, dier en omgeving kan men de brandweer bellen. Bij de meldkamer wordt beslist of het een spoedgeval is en of de brandweer in actie komt.

Bij wateroverlast in buitengebieden, zoals in het geval van overgelopen sloten, is het waterschap aan zet, zo vertelt Marco Cortel van HHNK. "Maar stel dat er een heftige regenbui is in, bijvoorbeeld, de binnenstad van Hoorn en het water kan niet het riool of de grachten in, dan moet de gemeente daar iets aan doen."

Water is welkom

Bij de brandweer en het waterschap zijn nog geen meldingen binnengekomen van wateroverlast in West-Friesland. Op dit moment is regenval zelfs welkom, zo vertelt Marco Cortel. "Het heeft de afgelopen vier weken amper geregend in West-Friesland. Dus ik denk dat menig agrariër voor z'n keukenraam staat, naar boven kijkt en zegt: 'dankjewel!'."

Afgelopen weken is er extra water vanuit het IJsselmeer de sloten ingelaten, dat agrariërs konden gebruiken voor het beregenen van hun gewassen. Tot nu toe draaien de gemalen nog niet om weer water terug het IJsselmeer in te laten.