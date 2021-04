Slechtziende Zaankanter bouwt op de tast een sloep voor zijn gezin

Paul van Assema was jarenlang werkzaam in de jachtbouw toen zijn gezichtsvermogen hem in de steek begon te laten. Twee jaar geleden werd de Zaankanter maatschappelijk blind verklaard en sindsdien zit hij noodgedwongen thuis. Zijn vrouw stimuleerde hem om een langgekoesterde wens op te pakken: een boot bouwen voor het gezin.

Paul twijfelde of hij dit wel zou kunnen, maar besloot toch een bouwpakket van een Franse zeilsloep te kopen. Inmiddels is hij volledig op de tast de sloep aan het bouwen. "Als ik bezig ben vergeet ik dat ik niet meer kan zien. Ik heb uiteraard veel moeten inleveren, maar mijn passie voor boten en de jachtbouw heb ik gelukkig kunnen behouden", vertelt Paul aan watersport-tv.

Maximaal één dag in de week bouwt Paul verder aan zijn boot. "Het bouwen kost mij veel energie, waardoor ik vervolgens een dag moet uitrusten." Hij schat dat hij nog zeker twee jaar bezig is voordat de sloep vaarklaar is. Natuurlijk kijkt hij uit naar dat moment. Tegelijkertijd beleeft hij veel plezier en afleiding aan het bouwen. "Het is een enorme uitlaatklep voor mij."

Onder begeleiding hoopt Paul straks met vrouw en kind en de sloep allerlei mooie tochten te kunnen maken en af en toe even zelf te kunnen sturen.