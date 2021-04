De Peiling: ik ga een vakantie boeken in het buitenland

Een vakantie in het buitenland klinkt voor veel mensen als muziek in de oren, maar het is nog onzeker wanneer dit precies mogelijk is. Spanje is een van de eerste landen die deze zomer weer buitenlandse toeristen toelaat, al zitten daar nog wel de nodige mitsen en maren aan. Durf jij het al aan om een vakantie te boeken voor de zomer? We horen het graag van je in de Peiling: Ik ga een vakantie in het buitenland boeken.

Vanaf juni laat Spanje weer toeristen toe en ook in Griekenland zijn de voorbereidingen in volle gang, daar hopen ze op 15 mei weer toeristen te mogen verwelkomen. Wel gelden er voorwaarden: zo moeten reizigers kunnen aantonen dat zij gevaccineerd zijn, van het virus zijn genezen of in het bezit zijn van een negatieve PCR-test.

Vliegvakantie

Een ding moge duidelijk zijn: we staan te trappelen om weer een vakantie te boeken naar de zon. Dat blijkt uit een peiling van creditcardmaatschappij ICS: Nederlanders zijn zeer optimistisch over een vliegvakantie naar het buitenland. Meer dan de helft, 53 procent, denkt dat het dit jaar veilig is om binnen Europa een zonvakantie met het vliegtuig te boeken, schrijft RTL Nieuws. En een groep van 15 procent gaat nog boeken of heeft al een vakantie in de zon geboekt voor deze zomer.

Brancheorganisatie ANVR ziet een lichte stijging in het aantal boekingen, maar ziet tegelijkertijd ook dat mensen terughoudend zijn. "We zitten nu pas op 20 procent van wat normaal aan vakanties wordt geboekt."

Persconferentie

Meer duidelijkheid kan mogelijk helpen in de keuze van vakantiegangers. Op 3 mei is er opnieuw een persconferentie, waar meer bekend wordt over het reizen naar het buitenland na 15 mei.

Op dit moment staan alle landen nog op code oranje en is het advies "blijf thuis en reis niet onnodig naar het buitenland". Na 15 mei zal ieder land een apart reisadvies krijgen, net als vorig jaar. Maar het is nog onduidelijk welk advies dat wordt.

Coronapaspoort

ANVR denkt dat het coronapaspoort voor reizen binnen de EU ook een positieve bijdrage kan leveren. Het paspoort is geen boekje zoals je 'gewone' paspoort, maar een app op je telefoon die een groen vinkje laat zien als je een negatieve PCR-testuitslag hebt of bent ingeënt.