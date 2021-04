Zonvakantie lonkt, maar onduidelijkheid over regels houdt Noord-Hollanders tegen

Op 3 mei houdt het kabinet een persconferentie waarin mogelijk versoepelingen worden aangekondigd voor het huidige reisadvies. Nu geldt nog de regel: reis alleen als het moet. Vanaf 15 mei is er een kans dat dat advies verandert voor een aantal landen. Landen krijgen dan niet langer de kleur 'oranje' - niet-noodzakelijke reizen worden afgeraden en bij thuiskomst word je geadviseerd tien dagen in quarantaine te gaan - maar de kleur 'geel'.

Het zijn op zich goede vooruitzichten, maar toch blijft er ook nog veel onduidelijk, zegt de geboren Haarlemmer Arjan Kastelein, algemeen directeur van Personal Touch Travel. Het reisbureau met onder meer vestigingen in Ouderkerk aan de Amstel en Hilversum ziet dat het aantal boekingen tot nu toe tegenvalt. "Bij veel mensen heerst nog onduidelijkheid: gaat een land van oranje naar geel of niet? En wat zijn de voorwaarden van het reizen met een digitaal certificaat?"

Virus gehad, gevaccineerd of in het bezit van een negatieve test: dan mag je deze zomer weer genieten van een cerveza aan de Spaanse kust. Althans, als je in het bezit bent van een digitaal certificaat, een soort coronapaspoort. Dat maakte de Spaanse staatssecretaris van Toerisme, Fernando Valdés, gisteren bekend.

Reisorganisatie Corendon: Het 'loopt het nog geen storm, maar de bereidheid wordt steeds groter', zegt een woordvoerder. De reisorganisatie merkt dat veel reizigers nog wachten op duidelijkheid over de voorwaarden die gaan gelden voor het reizen. Maar denkt tegelijkertijd dat, gezien het toekomstbeeld, het niet lang meer duurt voordat reizigers gaan boeken. "In Nederland gaat het steeds beter met vaccineren en ontvangt een groot deel van de 50-plussers een vaccinatie. Daar zit ook een groot deel van onze doelgroep bij", zegt een woordvoerder.

Reisorganisatie TUI: Volgens het Nederlandse reisbureau hebben mensen eerst nog meer duidelijkheid nodig, voordat ze een reis boeken. Maar zodra dat er is, zegt een woordvoerder, 'komt de golf op gang.' Dat mensen zin hebben in een vakantie, is duidelijk. In de laatste weken zijn er veel meer zoekacties op de site dan daarvoor. "En voor de proefvakantie naar Gran Canaria zijn in totaal 68.000 inschrijvingen binnengekomen, terwijl 190 mensen mee mochten. Dat zegt genoeg."

De Nederlandse vliegmaatschappij Transavia zien een toename in het aantal boekingen, terwijl reisorganisaties als TUI en Corendon (met eigen vliegtuigtoestellen) zeggen dat het nog geen storm loopt. We zetten ze alle drie op een rij.

De Purmerendse Amanda Peijters, zelfstandig reisadviseur bij The Travel Club, ziet ook dat mensen wachten, maar de kriebels groeien. Ze vindt het dan ook belangrijk dat er meer duidelijkheid komt vanuit het kabinet. "Want, als straks het reizen weer kan, wat moeten reizigers dan doen die nog niet gevaccineerd zijn? Moeten zij hun test dan zelf betalen? En zijn zij verzekerd op vakantie?"

Ze wil niet zielig doen, zegt ze, 'maar de reisbranche is de meest gedupeerde van allemaal'. Ze is al een jaar lang aan het omboeken en ook tegen nieuwe boekingen zegt Amanda, wacht nog maar even, want we weten de regels en voorwaarden nog niet. Ze houdt moed, maar wil ook weer bezig kunnen zijn met haar vak. "We hebben echt behoefte aan een vlaggetje op de horizon."

Ook zelfstandig reisadviseur bij The Travel Club, de Bergense Marion Nijs, ziet dat onduidelijkheid voor terughoudendheid zorgt bij reizigers. Al heeft zij net een goede week achter de rug. Want, afgelopen week kreeg zij drie boekingen binnen. En dat is voor haar een enorme stijging ten opzichte van een week eerder. En daarnaast een 'verademing' als je al ruim een jaar aan het annuleren bent, zegt ze.