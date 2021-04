Gloednieuwe rechtbank bijna klaar voor gebruik: "De ramen moeten nog gelapt worden"

De oude is gesloopt en op precies dezelfde plek is de nieuwe gebouwd. Amsterdam heeft vanaf volgende week een gloednieuwe rechtbank. In het pand aan de Parnassusweg in Zuid worden de komende dagen de puntjes op de i gezet zodat de opening maandag soepel verloopt.

Het gebouw is ontworpen door Kaan Architecten en telt tien verdiepingen. Voor de deur staat het vijf meter hoge standbeeld 'Love or Generosity'.

"Een gezagwekkend en vriendelijk gebouw", vindt de president van de rechtbank, Christa Wiertz. In het pand zullen uiteraard de zittingen plaatsvinden, maar op de bovenste verdiepingen komen ook zo'n duizend mensen te werken. "We zijn al weken bezig met voorbereiden. Er is natuurlijk een hoop techniek wat moet werken en mensen moeten weten wat ze allemaal moeten doen. Het gaat er allemaal om dat we ons werk, het rechtspreken, zo goed mogelijk kunnen doen", zegt Wiertz.

'Imposant en statig'

Voordat de deuren officieel opengaan, werd de pers al even rondgeleid. Rechtbankverslaggever van De Telegraaf Saskia Belleman, die dagelijks te vinden is in een van de rechtbanken in het land, vindt het pand vooral 'groot en imposant'. "Het zijn niet echt heel erg gastvrije gebouwen. Ze doen hun best, maar hier en daar een boompje of plantje kan geen kwaad denk ik", zegt Belleman.

Misdaadjournalist Paul Vugts, die samen met Belleman overigens mee heeft mogen denken over het inrichten van de persruimte, vindt dat het nieuwe pand een 'statige uitstraling' heeft. "Het natuursteen vind ik wel wat poenig, dat is niet mijn persoonlijke smaak, maar ik vind het verder prachtig."

Ramen wassen

Aanstaande maandag zijn de eerste zittingen. Programmamanager Erik Tuijp staat daarom nog een paar drukke dagen te wachten, want er moet nog aardig wat gebeuren. "Het is altijd spannend. Het is een complex en groot gebouw met veel zalen en techniek, die veel mensen moeten leren. Daar gaan dingen mis. En ik hoop maar dat dat beperkt blijft tot kleine dingen", zegt Tuijp.

"De ramen moeten ook nog gewassen", zegt Christa Wiertz. "Er wordt met man en macht gewerkt om het zo mooi mogelijk te laten zijn", aldus de president.