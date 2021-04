Lutjestrand kijkt uit naar blauwalg-vrije zomer met nieuw zwembassin

Het is een dikke, groenblauwe drab op het water en je kunt er behoorlijk ziek van worden. Beelden van blauwalg moeten binnenkort verleden tijd zijn op het Lutjestrand bij Westerland op Wieringen. De afgelopen weken zijn al volop voorbereiding getroffen om een deel van het water van het Amstelmeer af te scheiden. Er komt een apart zwembassin. Een pomp zal regelmatig het water regelmatig verversen bij warm weer.

Blauwalg is al jaren een probleem in het water van het Amstelmeer. Gevolgen voor zwemmers zijn vaak irritaties aan de ogen of huid, hoofdpijn, misselijkheid, maag- en darmklachten. Honden kunnen er zelfs dood van gaan. Afgelopen jaar was er ook een tijdelijk zwemverbod: "Mensen met vooral kleine kinderen kiezen dan toch voor het Noordzeestrand. Je mist zo een week inkomen van het restaurant en lessen", zegt horeca ondernemer Romy Anne Reenders.

Reenders heeft behalve de horeca ook een zeil- en surfschool bij het strandje. Ze is blij met de werkzaamheden. "Het is een superimpuls voor het strand. Het gaat er heel mooi uit zien. We zijn straks van de keien en het onkruid af. Er komt een steiger om het nieuwe zwembassin heen en zeilers en dagjesmensen kunnen straks ook met een bootje aanmeren."