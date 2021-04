West-Friesland NL V Energiereus Vattenfall koopt in bij start-up uit Medemblik

Zaken doen met multinationals is voor een bescheiden start-up een bijzondere ervaring. Wil Dinnissen uit Medemblik is wel wat gewend, maar moest toch even slikken toen hij moederziel alleen zat tegenover een delegatie van de Zweedse energiereus Vattenfall. De advocaten kwamen met vuistdikke boekwerken, waarin alles tot in detail werd vastgelegd.

Energiereus Vattenfall koos voor het jonge Noord-Hollandse bedrijf dat speciaal is opgericht om het idee van Wil en zijn kompanen uit te voeren. Het bedrijf heeft een slimme oplossing bedacht om fundamenten van windmolens op zee tijdelijk van een duurzame afdichting te voorzien: een soort 'hoedje', gemaakt van composiet.

De funderingen van windparken worden door een speciaal schip geplaatst in de zeebodem. Maar dan duurt het nog een tijd voordat de echte masten van de windmolens daadwerkelijk geplaatst worden. Daarom moeten de funderingspalen tijdelijk afgesloten worden, maar tegelijkertijd wel bereikbaar blijven voor monteurs.

Het bedrijf van Wil maakt van composiet halfronde schermen die gekoppeld kunnen worden tot een soort capsule, waarin gewerkt kan worden. Tot nu toe gebruikt Vattenfall daarvoor metaal of zeildoek dat na gebruik weggegooid wordt. De composietpanelen van Dinnissen komen na gebruik weer terug in Medemblik, waar ze klaar staan voor een volgende opdracht.

Zo simpel kan het zijn. Dinnissen ziet volop mogelijkheden voor de vinding, want over de hele wereld worden er op zee windparken gebouwd. Uit Taiwan is al een aanvraag binnen voor de levering van de 'hoedjes'. Omdat de panelen licht zijn en stapelbaar, is het geen enkel probleem om ze naar de andere kant van de wereld te brengen. De bedoeling is dat straks zijn bedrijfje een verhuurvloot heeft van zeker 140 kappen, die overal ingezet kunnen worden waar windmolens op zee gebouwd worden.