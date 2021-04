Gooi NL V Diederik zag na het schoonmaken van zijn barbecue een gat in de markt

Toen Diederik Warmelink uit Naarden vorig jaar zijn barbecue grondig had schoongemaakt, zaten zijn terras, het huis en hijzelf onder de smurrie. Maar na het opruimen van de rotzooi zag hij wel een gat in de markt: een schoonmaakbedrijf speciaal voor barbecues was geboren.

Bang voor vuile handen is hij niet en schrobben is natuurlijk geen pretje, maar hij wordt er wel blij van. En de gedachte dat er meer dan zeven miljoen barbecues in Nederland zijn die minstens een keer per jaar een flinke schrobbeurt nodig hebben, deed hem besluiten zijn kantoorbaan grotendeels aan de wilgen te hangen en voor zichzelf te beginnen.

Quote "Dit probleem moeten meer mensen hebben!" Diederik Warmelink, BBQ schoonmaak-service

De populariteit van de buitenkeuken en, zoals Diederik het noemt, 'outdoor living', geeft zijn bedrijf een vliegende start. Vieze barbecues kunnen afgegeven worden in de bedrijfsruimte in Bussum, maar kunnen ook door het bedrijf worden opgehaald en als het nodig is, ook ter plekke thuis schoongemaakt worden.

NH / Pak An Doen

Het geheim van de smid? Niet schrobben, maar het schoonmaakmiddel zijn werk laten doen. Maar dat betekent niet dat er niet geboend hoeft te worden, want na het inweken komt de borstel er nog steeds aan te pas. En ook de hogedrukspuit blijkt een goede vriend om het vet en het vuil te lijf te gaan.

Na het drogen van de barbecue worden de metalen delen in het vet gezet, zodat roest er minder greep op krijgt. Nu de eerste apparaten schoongemaakt zijn, wil Diederik samen met verkopers van grote barbecues servicecontracten aanbieden voor het jaarlijkse grote onderhoud, want een ondernemer kijkt altijd vooruit.

NH / Pak An Doen