Noord-Holland NL V Cola zonder calorieën en brandschone barbecue’s in Pak An Doen (30)

Voor een glaasje cola zonder calorieën moet je bij het kruidenvrouwtje van de Beemster zijn. Anneke Schaft nam het familiebedrijf van haar ouders over en naast groenten ging ze ook kruiden telen. Een hobby die uit de hand gelopen is want inmiddels heeft ze honderden soorten kruiden in haar kassen staan. "Het kweken is een hobby", aldus Anneke, maar 'ondernemen is werk'. En hard werken is het wel want Anneke heeft maar 1 week vakantie per jaar.

NH / Pak An Doen

Ook Diederik Warmelink is niet te beroerd om de handen uit de mouwen te steken. Toen hij vorig jaar zijn eigen barbecue moest schoonmaken, was hij daar een hele dag mee bezig en was het thuis een grote bende. Als hij dit klusje kon uitbesteden had hij het graag gedaan, maar het kon niet. Nu wel, want Diederik heeft zijn stropdas afgedaan en maakt met zijn eigen bedrijf nu barbecues schoon. Met meer dan 7 miljoen barbecues in Nederland denkt hij voldoende klanten te vinden.

En in Medemblik doen nuchtere Noord-Hollanders prima zaken met energiereus Vattenfall. 'Please sign this contract', zeiden de advocaten van het Zweedse bedrijf. En dat deed Wil Dinnissen en daarom mag hij nu zijn uitvinding leveren aan het energiebedrijf. Een mooie opsteker voor een start-up die een oplossing bedacht voor het tijdelijk afdichten van funderingspalen van windmolens op zee.