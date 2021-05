Dubbel gevoel na een maand vol pilots: moeten we voor elk uitje blijven testen?

Na een maand vol pilots met toegangstesten, kijken deelnemende evenementenlocaties met gemengde gevoelens terug. Ze waren heel blij met de mogelijkheid in april om weer gasten toe te laten die negatief op corona testten, maar de check vooraf die verplicht was, zien ze voor een volgende heropening lang niet allemaal echt zitten. "We hebben vorige zomer laten zien dat het veilig kan zonder check."

Een van die artiesten die op een van de afgelopen drie dagen optrad in Alkmaar was zangeres S10:

Wat het enthousiasme over het weer kunnen ontvangen van gasten betreft, waren alle locaties eensgezind. De laatste drie dagen van april stonden de proefconcerten in de concertzalen centraal. "We hebben ruim vier maanden niks kunnen doen met live publiek erbij. Nu mochten we drie dagen lang 100 man per dag ontvangen", zegt Marianne Braak van Poppodium Victorie in Alkmaar enthousiast. "Zo fantastisch om al die blije gezichten te zien. Ook fantastisch dat er weer artiesten op het podium stonden die ook nieuw werk bij zich hadden."

Op de lijst in onze provincie stonden musea, theaters, concertzalen en monumenten. Die laatste waren als eerste aan de beurt om te proeven van het ontvangen van gasten met een negatieve testuitslag. Vervolgens waren de theaters, attracties en casino's aan de beurt. Vorige week gingen een aantal musea als onderdeel van de pilot weer open en deze week werd afgesloten met een aantal proefevenementen in concertzalen.

Eind maart kwam de aankondiging van het kabinet: al een paar dagen later zouden verschillende locaties in heel het land weer gasten kunnen ontvangen, als ze zich maximaal 40 uur van tevoren hadden laten testen en de uitslag negatief was.

De concerten waren in een rap tempo uitverkocht. Ook aan de praktische kant van de proef ging het goed met de negatieve testbewijzen, zegt Braak. "Het ging heel soepel. We hebben mensen van tevoren geïnformeerd op de website. Het was wel iets nieuws, dus mensen moesten wel wennen, bijvoorbeeld met het werken met een app." In die app staat het resultaat van de test die ze maximaal 40 uur van tevoren hebben laten afnemen in een teststraat in de buurt en die medewerkers kunnen controleren.

Maar nu de pilotmaand om is, is die blijdschap voor een aantal deelnemende organisaties onderdeel van een gemengd gevoel. Zeker blij aan de ene kant, maar ook kritisch op de nabije toekomst. Er heerst veel onzekerheid over wat er nu gaat volgen na deze pilots.