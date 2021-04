Kwart Hilversummers voelt zich wel eens eenzaam, coronacrisis vaak de oorzaak

Waar een kwart van de Hilversummers stelt zich soms eenzaam te voelen, zegt tien procent van de ondervraagden dat gevoel vaker te hebben. Opvallend is dat het vooral betrekkelijk veel jongeren zijn die te maken hebben met eenzaamheid: van de ondervraagden jonger dan 35 jaar, geeft ruim de helft aan zich regelmatig of vaak eenzaam te voelen.

Als voornaamste oorzaak voor eenzaamheid wordt onder meer de coronacrisis en de coronamaatregelen genoemd. Ruim een derde van de ondervraagden geeft zich aan sinds de coronacrisis eenzamer te voelen dan daarvoor, onder de jongeren loopt dat zelfs op tot 62 procent.

Andere redenen van eenzaamheid zijn het gemis van een partner of het verlies van een dierbare.

Kwaliteit van leven

Van de mensen die aangeven wel eens of vaker eenzaam te zijn, zegt bijna de helft dat dit ook de kwaliteit van hun leven vermindert. Een op de drie geeft aan dat hun zelfbeeld in negatieve zin is veranderd als gevolg van hun eenzaamheid en ruim een vijfde zorgt minder goed voor zichzelf of ervaart psychische problemen. Fysieke gezondheidsproblemen als gevolg van eenzaamheid komt bij twaalf procent van de inwoners voor.

Hilversum heeft voor het onderzoek onder de bevolking 944 bewoners laten benaderen door onderzoeksbureau I&O Research. Het onderzoek moet de gemeente inzicht geven in eenzaamheid, maar ook de gevolgen van de coronacrisis. Aan de hand van de antwoorden wil de gemeente kijken wat het voor eenzame mensen kan doen.