FC Volendam haalt buitenspeler van IJsselmeervogels

FC Volendam heeft Achraf Douiri gecontracteerd. De 21-jarige aanvaller komt over van IJsselmeervolgels en tekent voor één seizoen in het vissersdorp.

In de jeugd speelde hij bij SC Buitenveldert, HFC EDO en ADO Den Haag. Daarna kwam Douiri uit voor Zuidoost United en kortstondig stond de Amsterdammer onder contract bij IFK Eskilstuna in Zweden. Sinds vorig jaar zomer was hij speler van IJsselmeervogels in de tweede divisie. Tegen Jong FC Volendam maakte Douiri zijn debuut bij de 'Rooien'.

Echte buitenspeler

"Achraf heeft al een flinke reis achter de rug door het voetballandschap", geeft technisch directeur Jasper van Leeuwen aan. "Hij heeft bij ons recent een stage doorlopen en vrijwel direct al indruk gemaakt. Daarom hebben wij besloten hem een nieuwe kans te bieden in het profvoetbal. Achraf is een echte buitenspeler, hij is technisch vaardig, heeft een sterke individuele actie en behoudt daarbij ook vaak het overzicht."