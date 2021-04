Horeca massaal op zoek naar stagiairs door onzekere tijden: "Geen student meer over"

De terrassen zijn inmiddels weer gedeeltelijk geopend, maar de zoektocht naar horeca-personeel gaat onverminderd door. Het MBO College in Hilversum krijgt van alle kanten de vraag of er nog stagiairs op zoek zijn naar een plek. "Maar ik moet nu nee verkopen, want alle stagiairs hebben al een plek", vertelt stagecoördinator Angela Wijnmalen.

De telefoon staat roodgloeiend op het MBO College in Hilversum. "Ik word dagelijks door zeker tien horeca-ondernemers gebeld", aldus Wijnmalen. "De horeca gaat operationeel weer open, maar ze hebben nog geen idee wanneer alles echt weer opengaat", verklaart ze de grote vraag naar haar studenten. De vraag naar personeel is volgens haar al groot, laat staan de vraag naar stagiairs. "Er is echt voldoende werk in de horeca en er gaat echt nog meer werk bijkomen."

Eerst geen stages

Zo loopt de 18-jarige Jeffrey Verhoeven nu stage bij restaurant Parc in Hilversum. Ironisch genoeg kon Jeffrey begin januari nergens een stageplek vinden. "Via de school heb ik toen stage gelopen in een hotel waar we docenten mochten bedienen", vertelt Jeffrey.

Het Amrâth Hotel Lapershoek Arenapark ging de samenwerking aan met de school om dertig leerlingen een stageplek aan te bieden. "Ik ben niet echt van de hotels, maar het heeft geholpen om actief te blijven in de horeca", vertelt hij. Des te blijer is Jeffrey dat hij nu in een restaurant aan de slag mag. "Uiteindelijk wil ik een eigen café of restaurant, dus hier leer ik veel meer."