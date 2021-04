Burgemeester Haarlem over Koningsdag: "Mooie dag, maar volgende keer sneller ingrijpen"

"Iedereen die daar stond, was onverantwoord bezig. Je ziet dat het te druk is, voegt je er toch bij en hebt op die manier maling aan de gezondheid van je medemensen. Dat vind ik kwalijk", aldus burgemeester Jos Wienen van Haarlem. Hij heeft zich geërgerd aan het gedrag van de mensen die gisteren massaal naar de oevers van het Spaarne kwamen, ter hoogte van de Damstraat. Bij een volgende keer hoopt hij eerder in te kunnen grijpen.

Over het verloop van de gehele dag is de burgemeester wel redelijk tevreden. "Het was mooi weer en de mensen waren vrolijk. Het was uiteindelijk een mooie Koningsdag, ondanks het gebrek aan festiviteiten. Maar het was ook té druk in deze coronatijden."

Wienen heeft dinsdagmiddag veel overleg moeten voeren over hoe om te gaan met de mensenmassa langs het Spaarne, ter hoogte van de Damstraat. Dát het daar druk zou worden, was geen verrassing voor de burgemeester. "Het is daar altijd druk met mooi weer en iedereen was natuurlijk vrij. We wilden daar daarom met flink wat mensen aanwezig zijn om het te managen, met tien stewards en twintig handhavers."