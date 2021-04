Vliegtuig vliegt steeds heen en weer boven West-Friesland: inwoners verbaasd

Wie gistermiddag lekker buiten van het mooie weer aan het genieten was, zal het misschien zijn opgevallen. Een vliegtuigje bleef maar heen en weer vliegen boven de regio West-Friesland. Op sociale media zijn meerdere verbaasde reacties van inwoners te lezen. Het blijkt de Piper PA-31-350 Chieftain te zijn van het bedrijf Slagboom en Peters, die voor de gemeentes luchtfoto’s van het gebied aan het maken was.

Al 13 jaar maakt dit bedrijf de luchtfoto’s voor de gemeentes in de kop van Noord-Holland. Ron Dudink, piloot bij Slagboom en Peters, vertelt dat deze vluchten ieder voorjaar uitgevoerd worden. "De meeste gemeente bestellen ons product in het bladloze voorjaar in verband met de zicht. Als er een grote eik in bloei staat, dan zie je daaronder niet zoveel. Het blad begint nu aan de bomen te komen, dus dit zijn laatste dagen voor dit soort foto’s."

En eigenlijk hadden deze foto’s voor 1 april al gemaakt moeten zijn, maar daarvoor hadden ze echt een helderblauwe lucht nodig, en die waren er onvoldoende voor 1 april. Vandaar dat ze gisteren alsnog gemaakt zijn.

Controle

De gemeentes zijn verplicht om ieder jaar deze foto’s te laten maken. "We zijn wettelijk verplicht onze gemeente in kaart te hebben. Aan de hand van de foto’s werken we onze kaarten bij, maar het werkt ook als een controlesysteem voor bijvoorbeeld vergunningsvrije bouw. Door de nieuwe foto’s over de foto’s van vorig jaar te leggen krijgen we inzicht in alle wijzigingen. En afhankelijk van de aard van de wijziging kunnen we verder onderzoek doen, bijvoorbeeld in onze administratie of op locatie", legt Astrid Schoo, woordvoerder van de gemeente Koggenland, uit.

Grasmaaierpatroon

Volgens Dudink zijn de foto’s heel scherp en gedetailleerd. "Er zit een hele grote camera in het vliegtuig en die kijkt door een klein rond gat naar beneden. Die camera is een meter bij een halve meter groot en staat ook heel stevig. En dan vliegen we in een 'grasmaaierpatroon’ om het hele gebied in kaart te brengen."

In juni komen de nieuwe foto’s online op de website van de gemeente. Kijk hier voor de foto’s van de voorgaande jaren.