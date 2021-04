Sinds tijden weer een uitje voor ouderen met een beperking

Voor buschauffeur Hans de Jong is dat alweer even geleden. "Wanneer de laatste keer was kan ik mij eigenlijk niet eens meer heugen", zegt hij. Ook voor de bewoners van de Vijzelmolen is het lang geleden dat ze gezamenlijk de deur uit gingen. "Het laatste uitje is denk ik een jaar geleden", blikt begeleider Ankie Wijbenga terug.

"Er wordt wel wat geboekt, maar dan bellen ze weer af omdat ze toch niet durven. Het schiet nog niet erg op", vertelt buschauffeur De Jong, die het volgende week waarschijnlijk weer rustiger krijgt. "Het is dan weer afwachten. Dit is gewoon waardeloos."

Het West-Friese touringcarbedrijf is blij dat ze hiermee mensen blij kunnen maken, maar de reden waarom ze dat doen is minder leuk. Veel bussen staan namelijk stil omdat schoolreisjes afgezegd worden en bustours uitblijven.

