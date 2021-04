Amsterdam NL V Puinruimen in de Jordaan: "Ik heb nog nooit zo'n rotzooi gezien"

Ondernemers en bewoners van de Amsterdamse Westerstraat probeerden het gisteren zelf nog even met de bezem, maar tegen de puinzooi na Koningsdag viel niet op te bezemen. En dus was de gemeente vanmorgen nog uren bezig om de troep op te ruimen. Een race tegen de klok, want om 12.00 uur mochten de terrassen weer open. En dan moet het er allemaal wel weer een beetje netjes uitzien.

De Westerstraat - NH Nieuws

Het was druk gisteren op de Westerstraat. "Veel te druk", zegt Jort Vos, eigenaar van café de Blaffende Vis. "We hadden wel bovengemiddelde drukte verwacht, maar deze chaos... Dat hadden we niet aan zien komen nee. Op gegeven moment begon de sfeer ook om te slaan. En toen hebben we besloten het café dicht te gooien. Meer konden we niet doen." Droeftoeters Er ontstonden een paar vechtpartijen, waarna de ME besloot de straat schoon te vegen. Maar er bleef nog genoeg troep achter. "Ik heb nog nooit zo'n rotzooi gezien", zegt een buurtbewoner the day after. "Er ligt overal glas. Echt schandalig wat mensen achterlaten. Droeftoeters."

Quote "Mensen zijn een jaar lang aan de ketting gelegd, en die gaan op gegeven moment los" bewoner westerstraat

Een handvol bezemwagens is de hele ochtend bezig geweest om de Westerstraat weer toonbaar te maken. Geen buurtbewoner die blij is met de achtergelaten troep, maar begrip voor de feestende jongeren is er ook. "De mensen zijn een jaar lang aan de ketting gelegd, en die gaan op gegeven moment los. De gemeente had dit kunnen weten, en had voorzorgsmaatregelen moeten treffen. Bakken en toiletten moeten neerzetten. En er niet van uit gaan dat de mensen allemaal braaf thuis zouden blijven." Helpende handjes Niet alleen de Westerstraat, ook op andere plekken waar het gisteren druk was hebben bezoekers een flinke troep achtergelaten. Het Westerpark bijvoorbeeld lag er vanochtend in een vervuilde toestand bij, vol met achtergelaten afval van de feestvierders. Blikjes, ballonnen en tassen van supermarkten moesten vanochtend door de gemeente en vrijwilligers van de grond worden gepakt. Ook het Oosterpark is in 'kennelijke staat' achtergelaten. Ook daar moest de gemeente vanochtend aan de slag, wel had de gemeente een aantal helpende handjes. Kinderen die in het park waren, hielpen de mannen en vrouwen van de reiniging.

Westerpark 'the morning after' - Dirk Lina