Jonge toppers uit Hollands Kroon geëerd met jeugdlintje voor bijzondere prestaties

De 12-jarige Bram Breuer besloot afgelopen april, toen de coronacrisis net in volle gang was, om tekeningen te gaan verkopen. Met het geld kocht hij bloemen om ouderen een hard onder de riem te steken die in isolatie moesten. Dat is op zich al een prachtig gebaar, maar de prestatie wordt nog specialer als je weet dat Bram zwakbegaafd is. Bram heeft best wat ondersteuning nodig en vond het fijn dat hij nu degene was die hulp kon bieden.

Shanya van Soest uit Wieringerwaard, ook 18, heeft dankzij daadkrachtig ingrijpen haar moeder weten te redden. Die kreeg een hartaanval, gelukkig herkende haar dochter de symptomen en schakelde ze zo snel mogelijk de hulpdiensten in. Door haar actie kon haar moeder vanmiddag de medaille om haar nek hangen.

Vrijwilliger

Jens Bloemen is 18 jaar en woont in Hippolytushoef. Hij had een hobbelige start op school, maar wist uiteindelijk cum laude te slagen voor het VWO. Tussendoor maakte hij tijd om medeleerlingen te helpen met exacte vakken. Zijn stiefzusje nomineerde hem voor het jeugdlintje.

Zijn dorpsgenoot Justin de Weert is ook 18 en een bezig bijtje. Hij zit in het examenjaar, maar doet heel veel vrijwilligerswerk. Hij helpt onder meer bij Museum Jan Lont en bij de lokale schietvereniging. Ook helpt hij als mantelzorger bij zijn opa en oma. Als hij volgend jaar gaat studeren gaat hij het huis uit, maar probeert dan zoveel mogelijk door te gaan met het werk.