Wel veel coronaboetes gegeven door politie, maar weinig door handhavers in Den Helder

Waar de politie vanaf maart 2020 liefst 557 coronaboetes gaf in de gemeente Den Helder - dat met onder andere Alkmaar, Haarlem en Amsterdam daardoor een van de gemeentes met de meeste coronaboetes van Noord-Holland is - zijn de Helderse handhavers in dezelfde periode beduidend minder scheutig geweest met bonnen. Zij schreven maar zes coronaboetes uit.

De zes coronaboetes die de handhavers uitschreven in Den Helder zijn vorig jaar gegeven en zijn allemaal omgezet in een HALT-straf. Hoewel de handhavers weinig mensen beboetten voor het overtreden van de coronamaatregelen, zijn er wel veel waarschuwingen gegeven. In 2020 zijn er in de marinestad 107 waarschuwingen geregistreerd, in 2021 nog slechts 19.

De politie gaf daarentegen wel veel coronaboetes in Den Helder. Van de 557 boetes die daar in de periode van maart 2020 tot en met maart 2021 zijn gegeven, was het merendeel (371) een boete voor het overtreden van avondklok. Op de eerste avond, op 23 januari, werd in het centrum van Den Helder gedemonstreerd tegen de avondklok.

Minder dan de rest van de regio

Verder waren er 149 boetes voor het overtreden van de noodverordening, 72 voor het niet voldoende afstand houden van anderen, 11 voor het verbod op groepsvorming en 8 vanwege de mondkapjesplicht in de publieke ruimte.

Den Helder viel negatief op toen de cijfers van de politie bekend werden gemaakt: in de andere Noordkop-gemeenten Schagen (180), Hollands Kroon (149) en Texel (21) zijn veel minder coronaboetes gegeven. Vergeleken met Schagen zijn dat er bijvoorbeeld drie keer zoveel.

Aanspreken

"De insteek vanuit de boa’s is nooit geweest om te beboeten", laat de gemeente Den Helder weten. "Wel om mensen aan te spreken en op de regels te wijzen. Meer een preventieve aanpak in het kader van gastheerschap. De ervaring is dat na aanspreken de mensen alsnog afstand nemen of een mondkapje op doen."

Daarbij vulden de boa's eerder aan op de controles van de politie en was het geen vervanging. "Van tevoren is met de burgemeester afgestemd dat de boa's geen controles doen op bijvoorbeeld de avondklok en illegale feesten, aangezien dit meer een openbare orde-taak is en dat is aan de politie. Dit zijn ook de onderwerpen waarvoor de meeste boetes zijn uitgedeeld door de politie."