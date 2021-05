K3-fanaat Timo (25) doet gooi naar plekje in populaire groep: "Ik ben meer dan een fan"

K3-fan, K3-supporter én K3-verzamelaar: dan denk je al snel aan Timo Hulshorst (25) van Texel. Het vrolijke type is entertainer op Vakantiepark De Krim in De Cocksdorp, waarbij hij zijn passie voor kinderen en entertainment combineert. Vandaag zet Timo mogelijk de volgende stap in zijn carrière in de derde auditieronde voor de zoektocht naar een nieuw lid voor K3. "Ik zou het prachtig vinden om het gevoel, dat ik nu 25 jaar later nog voel bij K3, aan een nieuwe generatie te kunnen meegeven", vertelt Hulshorst.

Timo Hulshorst (25) viel eerder al op met zijn passie voor K3. Zo werd er veel over deze fan geschreven en kwam Hulshorst voorbij in seizoen 3, aflevering 1, van het televisieprogramma Verzamelkoorts. Tijdens deze aflevering werd hij door presentatrice Kim-Lian van der Meij geïnterviewd en kwam de nog altijd groeiende K3-verzamelcollectie van de grote fan voorbij.

Toch besloot de nieuw gevormde K3 dat het tijd was om het 'toverstokje' over te dragen. In 2015 werd de hele groep daarom vervangen. Klaasje Meijer, Hanne Verbruggen en Marthe De Pillecyn kwamen in de plaats.

Timo Hulshorst woont sinds twee jaar op Texel in een eigen studio en aan gastvrijheid geen gebrek: met soesjes en thee vertelt hij zijn persoonlijke verhaal. Hulshorst geeft aan te waarderen dat er gevraagd wordt naar wie hij is, en niet standaard wordt neergezet als de K3-fan: "Ik ben groot fan en daar is ook al heel veel over in beeld gebracht. Mensen kennen mij op die manier al. Ik zou graag willen dat mensen zien wie ik ben: niet alleen de fan, maar Timo."

De fijne jeugd gaf Hulshorst de motivatie om iets met kinderen te gaan doen. "Natuurlijk heeft ieder kind wel te maken met dat hij of zij een keer gepest is, maar omdat mijn ouders heel erg achter mij hebben gestaan, kan ik spreken van een fijne kinderjeugd", aldus Hulshorst.

Het vertrouwde nest lag voorheen in Duiven, waar Timo als enig kind samen met zijn ouders woonde. Thuis voelde Hulshorst de liefde van zijn ouders en lieten zij hem vrij in zijn doen en laten. Terwijl Hulshorst over 'thuis' praat, straalt de trots van zijn gezicht af: "Je hebt altijd een beeld bij wat normaal is: wat als kind kan en wat niet. Ik speelde ook met barbie's bijvoorbeeld."

Eerder deed Timo in 2017 vakantiewerk bij een animatiebedrijf, waarbij hij na een trainingsweekend werd aangenomen en binnen verschillende vakantieparken ging werken. Vakantiepark De Krim op Texel was een van de parken die hem bijbleef, maar waar hij destijds vanwege zijn studie niet kon gaan werken. Na één jaar in de kinderopvang, besloot Timo opnieuw contact op te nemen met het park. "De vacature van destijds stond nog open en ze wilden graag dat ik daar kwam werken. Ik ben aangenomen en huur nu een studio vanuit De Krim."

Na een opleiding Pedagogisch medewerker en Leisure en Hospitality, voelde Timo - na een jaar werken op de kinderopvang - dat het tijd was voor iets nieuws. Ook al wist hij eigenlijk dat dit nieuws iets ouds was: zijn passie voor entertainment.

In de regio Duiven/Zevenaar was Hulshorst in zijn jeugd al heel erg bezig met amateurmusicals en optredens, waarbij ieder jaar een nieuwe musical op het repertoire stond. "Tarzan, Annie, Beauty and the Beast, noem maar op. Musicals met kinderen: dat was echt mijn uitlaatklep, daarin heb ik echt mijzelf leren kennen." Want Hulshorst wordt gelukkig wanneer hij op het podium staat en mensen in de zaal blij kan maken. "Dat ik de energie die ik voel kan doorgeven, daar geniet ik erg van."

Entertainer

Naast het spelen in de amateurmusicals, heeft Hulshorst meerdere malen de rol van hulpsinterklaas mogen vervullen in Haarlem. Wel waren de amateurmusicals een opstapje naar het leven dat Hulshorst nu leidt.

Tijdens zijn fulltime werk op vakantiepark De Krim vermaakt hij kinderen door het geven van voorstellingen, en maakt hierbij flinke indruk: "Kinderen die vorig jaar op het animatiepark zijn geweest, weten een jaar later nog steeds wie ik ben. Ze willen dan terug naar Texel, want daar was Joris Jutter. Kinderen willen daar naar terug: ik had dat vroeger ook, ik legde ook altijd links bij iets wat mij bijbleef."

Taarten die exploderen: niks is hem te gek, vertelt Hulshorst met een lach: "Je denkt 's middags: 'Wat gaan we doen.' Een uur later zit je in pak op het podium het stuk te spelen. Kinderen gaan zo mee in het verzonnen verhaal: dat is heel bijzonder."