Derde Gooise vaccinatielocatie voor coronavaccin over twee weken open

De derde Gooise vaccinatielocatie voor het coronavaccin, op het parkeerterrein van golfbaan Naarderbos, gaat over twee weken open. Dat meldt de GGD. Volgens GGD-directeur René Stumpel worden op maandag 10 mei de eerste prikken gezet in Naarden.

Het parkeerterrein van de gesloten golfbaan wordt nog klaargemaakt voor de komst van het vaccinatiepaviljoen. De vaccinatielocatie is van een vergelijkbare grootte als de andere twee Gooise vaccinatielocaties. Er wordt nu al gevaccineerd op het terrein van Koninklijke Visio in Huizen en in een grote tent op het terrein van bouwgroothandel Pontmeyer in Hilversum.

Met de komst van de derde vaccinatielocatie wil de Gooise GGD ook de noordkant van de regio beter bedienen. Bewoners van Weesp, Naarden, Muiden en Muiderberg moesten eerst voor hun prik naar Huizen of Hilversum, maar kunnen deze straks ook dichterbij huis halen.

Meer prikken per dag

De komst van de derde vaccinatielocatie zorgt ervoor dat de GGD het de vaccinatiecapaciteit verder kan ophogen. Als alles volgens plan verloopt - en er ook voldoende vaccins worden aangeleverd - kunnen er in 't Gooi straks 3.600 prikken per dag worden gezet. Er wordt zeven dagen per week gevaccineerd.

Het vaccineren met het coronavaccin loopt in 't Gooi volgens GGD-directeur Stumpel op schema.