Na maanden is de kledingzaak van Tom weer open: "Blij dat het spontane er weer is"

De winkels zijn sinds vandaag weer open en dus is het feest. Dat geldt ook voor winkelier Tom Köster, die een kledingzaak in Alkmaar heeft. Na vijf maanden gaan de deuren weer open en is de toevallige passant weer welkom. “Het is natuurlijk heel goed nieuws. De gehele collectie lag er al een tijdje klaar voor, de winkel zag er mooi uit en nu is het zover. Het is heerlijk.”

In de zaak van Tom hadden ze al ervaring met het winkelen op afspraak; dit deden ze namelijk voor de coronacrisis ook al. Nu is het wel meer dan toen. Dat blijft ook wel zo, want het bevalt hem eigenlijk heel goed. "Het is sneller en efficiënt en het is persoonlijker. Mensen stuurden mij een appje en konden aangeven wat ze nodig hadden en dan had ik het al voorbereid."

De winkeliers hebben heel wat ontwikkelingen de afgelopen tijd moeten doorstaan. Op dinsdag 15 december moesten alle niet-essentiële winkels dicht. Op 10 februari mochten deze winkels weer open voor bestellen en afhalen en per 3 maart kon de klant weer de winkel betreden, maar enkel en alleen op afspraak en minimaal vier uur van tevoren. Maar nu gaan de deuren weer helemaal open en is iedereen welkom.

Vandaag is de winkel van Tom weer helemaal open. "Ik ben blij dat het spontane er weer is. Dat heeft zo'n leuke kant. Dat plotseling iemand binnenstapt waar je niet meer op gerekend hebt". Ook krijgt hij weer de mensen die een drempel over moesten om een afspraak te maken om te winkelen. "Zoals een jongen van 16 jaar. Die maakt geen afspraak. Dan is het fijn dat hij gewoon spontaan naar binnen kan."

Vanmorgen vroeg hadden ze de eerste klanten al in de winkel. "Die hadden al gereserveerd voor een plekje vanmiddag op het terras." Het was te merken aan zijn klanten dat ze er weer zin in hadden. "Het zijn net koeien die voor het eerst de wei in mogen."

Basisregels

Winkeliers moeten nog wel met een paar beperkingen rekening houden. Zo gelden de basisregels en mogen winkeliers een klant per 25 vierkante meter ontvangen. Voor Tom is dat niet zo'n probleem. "We mogen er iets van vijftien tegelijk hebben. Dat is voor ons genoeg. Het is normaal gesproken nooit bomvol en nu hoeven we ook zeker geen mensen te weigeren."