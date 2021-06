Geluk bij een ongeluk: meer studenten kiezen nu voor een cruciaal beroep

Verschillende onderwijsinstellingen in Noord-Holland zien dat studenten door corona eerder de keuze maken voor een opleiding binnen de cruciale beroepsgroepen. Vooral de lerarenopleiding is in trek, ziet de Vereniging Hogescholen. Ook verpleegkunde is populair. Een geluk bij een ongeluk, zeggen deskundigen.

NH Nieuws/ Anne Klijnstra

Bij Hogeschool Inholland steeg het aantal aanmeldingen vorig jaar bij de opleiding Verpleegkunde in Alkmaar en Amsterdam met circa 8 procent ten opzichte van het collegejaar 2019/2020. Het lijkt er volgens de scholenorganisatie op dat de stijgende lijn zich doorzet. Deeltijd zien ze nu al een sterke groei in het aantal vooraanmeldingen, een stijging van 79 procent ten opzichte van 2019. In Haarlem scoort daarnaast de opleiding Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Techniek erg goed. Ook de Hogeschool van Amsterdam ziet dat de interesse voor een toekomst in de zorg bij veel leerlingen groeit. Daar is sprake van een groeiende instroom bij de Faculteit Gezondheid. Er is in totaal 5 procent groei, en dan vooral bij de opleidingen Verpleegkunde en Fysiotherapie. Oriëntatie toekomstige studenten Bij Hogeschool IPABO in Alkmaar merkt woordvoerder Lotte Besteman dat het enthousiasme voor het onderwijs toeneemt. De coronacrisis heeft volgens haar de vitale beroepen onderstreept. Dat ziet ook Frank Cornelissen, programmaleider en manager masterprogramma Onderwijswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Boris Eustatia, directeur van studiekeuzeplatform Qompas deed eerder onderzoek naar de oriëntatie van toekomstige studenten. Daarbij viel hem op dat de opleiding tot verpleegkundige voor het eerst in de top tien staat. Bij de wo-studies stijgt de interesse voor psychobiologie en biofarmaceutische wetenschappen. Ook bij de eerste inventarisatie van kansrijke en minder kansrijke beroepen zag hij een duidelijke corona-trend in de sectoren zorg en onderwijs.

De coronacrisis heeft de gezondheidszorg volgens Hermien Miltenburg, als oudervoorlichter verbonden aan de Universiteit van Wageningen, op de kaart gezet. Van jongs af aan willen veel jongeren volgens haar iets in de zorg doen. Tot nu toe hadden ze onvoldoende kennis van alle verschillende soorten banen.



"Nu biologen, epidemiologen en meer deskundigen uit de zorg veel in het nieuws zijn, worden jongeren zich meer bewust van de baanmogelijkheden in de zorg." Ook creëren zij belangstelling voor beroepen die te maken hebben met 'Voeding en Gezondheid' en 'Gezondheid en Maatschappij'. Kiezen voor baanzekerheid Logisch, zegt Maarten Wolbers, socioloog en gespecialiseerd in onderwijs. "Jongeren kiezen in tijden van crisis voor zekerheid en richten zich op de sectoren waar tekorten zijn en dus werkgelegenheid is." De sectoren onderwijs en zorg brengen volgens hem, los van corona, veel stabiliteit met zich mee. "Het is minder conjuctuurgevoelig. Vaste contracten worden eerder verstrekt en werknemers minder snel ontslagen." Naast dat de mogelijkheden voor jongeren op de arbeidsmarkt worden vergroot, biedt het volgens Wolbers in de toekomst kansen om de tekorten in de genoemde sectoren terug te dringen. "De coronacrisis is in die zin een geluk bij een ongeluk. Jongeren maken nu andere overwegingen." Toch zijn we er volgens de socioloog nog niet. De uitdaging ligt volgens hem in het vasthouden van de studenten. "Om dat te bereiken, moeten salarissen meegroeien met het bedrijfsleven en scholingsactiviteiten worden georganiseerd, zodat personeel zich levenslang kan blijven ontwikkelen."