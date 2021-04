Rijen bij heropening terassen: "Schagen bruist weer"

"Dit is wat we zijn. We willen naar buiten. We moeten aan de gang en zijn niet gewend om stil te zitten", vertelt bedrijfsleider Renate Brouwer van het café-restaurant. De afgelopen maanden heeft het bedrijf niet stil gelegen. Dankzij het concept Schagen Eet kon het publiek gelukkig met bezorg- en afhaalmaaltijden worden bereikt. Maar dit voelt toch als het echte werk. "Dit is ons leven"

Als om 12.00 uur de kerkklokken luiden, gaat er een gejuich op over de Markt. Bij alle horeca staan al mensen te wachten. "Bij ons is het ook volle bak", zegt Brouwer de reserveringen stroomden binnen. Die kunnen ook aan de deur gemaakt worden. "Ik heb ook wat mensen af moeten berichten. Maar mensen kunnen altijd even langs lopen om te kijken of er plek is"

Transformatie

De transformatie van een koud en stil plein naar de aanblik van vandaag is groot. "Ik heb er zin in. Ik heb ook best dorst", vertelt één van de klanten. Hij herinnert zich nog de eerste lockdown van vorig jaar, "Toen zaten we hier ook". "We staan vooraan in de rij", vertelt een stelletje, "We komen de horeca steunen. En dan is het nog zo'n prachtige dag ook"

Natuurlijk zijn er nog de nodige beperkingen. Er moet voldoende afstand gehouden worden. En ook de gezinssamenstelling is belangrijk voor de tafelindeling. Maar dat mag de pret niet drukken, Renate Brouwer is blij dat de reuring terug is in de stad: "Schagen leeft weer. Als je tijdens de lockdown hier kwam was het zo stil. Nu bruist en kriebelt het weer. Dit is zoals het hoort!"