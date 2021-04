Weer naar het terras en winkelen baart Gooise GGD zorgen: "Regels naleven lastig"

Dat we vandaag voor het eerst na maanden weer het terras op mogen of mogen winkelen als onderdeel van de versoepelingen van de coronamaatregelen, is een risico. Dat stelt René Stumpel van de GGD Gooi en Vechtstreek. "Ik heb er zorgen over", zegt hij op NH Radio.

De versoepelingen gelden vanaf vandaag, vooral voor de terrassen en de winkels, maar wel onder strenge voorwaarden. Zo mogen de terrassen alleen overdag open, van 12.00 tot 18.00 uur en mogen er slechts twee mensen - op anderhalve meter - aan een tafel plaatsnemen.

Ook winkels mogen nog niet volstromen: hoewel een afspraak maken van tevoren niet meer nodig is, geldt er nog wel een maximum aantal klanten dat tegelijkertijd de winkel in mag.

Daarnaast geldt er vanaf vandaag geen avondklok meer, waardoor mensen ook 's avonds laat weer op straat mogen zijn. De vrees is daardoor dat groepen mensen ook tot later 's avonds weer samenkomen.

Drukte op Koningsdag

De versoepelingen zijn voor de Gooise GGD nog reden tot zorg, zegt Stumpel. "Ik heb er echt wel zorgen over en de tijd zal moeten leren of deze versoepelingen nu wel de juiste keuze zijn geweest", zegt Stumpel.

Om er voor te zorgen dat de versoepelingen niet leiden tot een toename van het aantal coronabesmettingen, is het belangrijk dat mensen zich aan de basisregels blijven houden. Maar juist dat blijkt nog een probleem. "Als je gisteren kijkt naar Koningsdag was het op veel plekken ook gewoon te druk. Mensen hebben echt nog moeite met het naleven van de basisregels."

De zorgen leven niet alleen bij Stumpel zelf, maar ook bij zijn andere GGD-collega's. "We hebben het er zeker met elkaar over dat we dat met zorg aanzien."

Stijgende besmettingen

Het aantal coronabesmettingen neemt de afgelopen weken in 't Gooi toe. Vorige week nam het aantal nieuwe positieve tests met een kwart toe, omdat in Hilversum veel meer besmettingen waren. Deze week ligt het aantal nieuwe besmettingen een fractie hoger dan vorige week.

De stijging van het aantal besmettingen is ook in het ziekenhuis te merken. Zo ligt onder meer de intensive care van het Tergooiziekenhuis vol en is er geen ruimte voor reguliere zorg.