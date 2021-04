Supermaan goed te zien boven West-Friesland

Koningsdag kreeg gisteren een toepasselijk einde. De oranje supermaan was goed zichtbaar boven West-Friesland. En het is een tijd geleden dat dit op de koninklijke feestdag voorkwam. In 1909 voor het laatst.

Supermaan Koningsdag

Een supermaan is een volle maan die groter en helderder opkomt dan gewoonlijk. Omdat de baan van de maan geen cirkel is, maar ei-vormig, staat hij de ene keer dichter bij de aarde dan de andere keer. Eens in de 28 dagen staat de maan op zijn dichtste punt bij de aarde. Maar slechts drie à vier keer per jaar gaat dat gepaard met een volle maan. Met blote oog nauwelijks te zien Ondanks dat de term supermaan erg indrukwekkend klinkt, is het met het blote oog nauwelijks te zien. De doorsnee van de maanschijf verschilt ongeveer maar zes tot zeven procent en dat zie je vooral wanneer de maan net op is gekomen of bijna ondergaat.