Deelnemers Olympische Spelen moeten iedere dag coronatest ondergaan

"Iedereen wordt dagelijks getest om het risico op niet-ontdekte positieve gevallen te minimaliseren", staat in een verklaring van de organisatie, het internationaal olympisch comité (IOC) en de Japanse overheid. Japan gaat vijfhonderd extra verplegers naar de Olympische Spelen sturen om het testbeleid zo goed mogelijk te laten verlopen.

Noodtoestand

Alle deelnemmers moeten twee keer negatief gestest zijn op het coronavirus, voordat ze naar Tokio reizen. Vandaag zijn er in Tokio 925 nieuwe coronagevallen gemeld. Dat is het hoogste aantal sinds eind januari. Premier Yoshihide Suga heeft vorige week dan ook de noodtoestand uitgeroepen in de regio's rond de steden Tokio, Kyoto, Osaka en Hyogo.

De Spelen beginnen op vrijdag 23 juli en eindigen op zondag 8 augustus.