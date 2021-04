Markt in Beverwijk komt weer tot leven: "Eindelijk mogen we weer"

Bij de marktverkopers in Beverwijk heerst er blijdschap en opluchting. Ze zijn klaar voor de opening van de markt. "Wat is dit lekker zeg. Na vijf maanden tijd worden we eindelijk weer losgelaten."

NH Radio-verslaggever Sjoerd Hilarius bracht in alle vroegte een bezoek aan de markt op de Breestraat. Hij bevroeg de verkopers van non-foodproducten, die vanwege de versoepelingen vanaf vandaag 'eindelijk' weer met hun markt terugkeren in het straatbeeld. "Ik ben inmiddels wel golfprofessional geworden", lacht de een.

Een ander: "We weten weer wat thuiszitten inhoudt. Dat kenden we niet. Ik zal heel eerlijk zijn: ik heb veel gepuzzeld. Maar we zijn nu terug, hopen dat de klanten er ook zin in hebben natuurlijk."

Beluister hier de reportage Van Sjoerd, die vanochtend was te beluisteren in het dagelijkse programma De Ontbijttafel op NH Radio: