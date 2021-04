Aantal nieuwe coronapatiënten blijft gelijk, wel weer flinke stijging Hilversum

Het aantal mensen in 't Gooi dat positief is getest op het coronavirus is afgelopen week nagenoeg gelijk gebleven vergeleken met een week eerder. Alleen in Hilversum steeg het aantal nieuwe coronapatiënten flink. Daar staat tegenover dat andere gemeenten een daling laten zien. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt.

Adobe Stock

Hilversum liet vorige week al een flinke stijging van het aantal nieuwe coronapatiënten zien en deze week zet die zich verder door. Per 100.000 inwoners werden in Hilversum de afgelopen week 340 mensen positief getest op het coronavirus. Dat betekent dat 309 Hilversummers afgelopen week besmet raakten met het virus. Een week geleden waren er nog 272 nieuwe Hilversumse coronagevallen. Ook in Laren ligt het aantal nieuwe besmettingen erg hoog. Per 100.000 inwoners zijn in het dorp 301 mensen positief getest op het coronavirus. Dat betekent dat 34 Laarders afgelopen week besmet raakten met het virus. Een week geleden waren dat nog 31 mensen. Flinke dalingen in Weesp en Huizen Weesp en Huizen laten daarentegen flinke dalingen zien van het aantal nieuwe coronabesmettingen. Huizen heeft zelfs het laagste aantal coronabesmettingen van de hele regio. Per 100.000 inwoners werden afgelopen week 181.7 mensen positief getest. Dat komt neer op 75 nieuwe besmettingen, waar dat er een week eerder nog 95 waren. Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen week in jouw gemeente:

Vier sterfgevallen, zes ziekenhuisopnames Afgelopen week overleden er vier mensen in 't Gooi aan de gevolgen van het coronavirus. Het totaal aantal Gooise sterfgevallen sinds de uitbraak van het coronavirus staat daarmee op 244 personen. De afgelopen week werden er zes mensen uit 't Gooi in het ziekenhuis opgenomen met coronaklachten. Dat is iets meer dan een week eerder: toen werden nog vier mensen nieuw in het ziekenhuis opgenomen met coronaklachten.