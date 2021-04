De Peiling: Ook in coronatijd steun ik inzamelingsacties

Deskundigen zeggen dat we de komende jaren meer initiatieven gaan zien waarbij er doneeracties worden opgezet om anderen te helpen. De steun gaat verder dan alleen het doneren van geld. Ook op andere manieren worden er inzamelingen opgezet, zoals in Den Helder waar lokale inwoners diervoeding inzamelden voor het plaatselijke asiel.

Maatschappelijke betrokkenheid

Volgens VU-hoogleraar Theo Schuyt ligt de verklaring voor die maatschappelijke betrokkenheid in het verleden. Veel sectoren vielen toen onder de verantwoordelijkheid van de kerk en particuliere organisaties, maar inmiddels is het onderdeel geworden van de Nederlandse cultuur.

Nep-acties

Helaas komt het ook voor dat inzamelingsacties nep blijken te zijn. Dit was het geval toen er een valse inzamelingsactie was, waarbij er door oplichters geld werd opgehaald voor nabestaanden van een busdrama in Bussum. Dit is een probleem, omdat het volgens het CBF lastig is om initiatieven op betrouwbaarheid te beoordelen. Er is geen keurmerk en het is moeilijk om toezicht te houden. Het CBF onderzoekt of het toch mogelijk is om op donatieplatforms toezicht te houden.

Geefcultuur

Daarom vragen we ons in de Peiling af of jij je kan vinden in wat VU-hoogleraar Theo Schuyt zegt. Zit de geefcultuur in de lift? Gaan we deze coronacrisis nog meer het heft in eigen hand nemen, als de regering massaal moet bezuinigen? Steun jij inzamelingsacties op welke mogelijke manier dan ook? Doneer jij geld, of doneer je op een andere manier bijvoorbeeld met kleding, voedsel of spullen?

We horen het graag van je. Praat er over mee in de Peiling van vandaag: ook in coronatijd steun ik inzamelingsacties.