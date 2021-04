Cruiseschip in haven stoot dagelijks net zoveel uit als 31.000 vrachtwagens over de A10

Een groep vaders stoort zich al weken aan de dikke rookwolken dat mega-cruiseschip de Marella Discovery uitstoot in de haven van Amsterdam Noord. Uit een onderzoek die de vaders lieten uitvoeren blijkt dat de dagelijkse uitstoot van het schip gelijk is aan de uitstoot van 31.000 extra vrachtwagens die een volle ronde op de ring A10 rijden.

Ook Tjeerd Buntsma uit Amsterdam Noord maakt zich zorgen. “Ik ben net vader geworden en als je weet dat 1 op de 5 kinderen in Nederland astma krijgt door luchtverontreiniging, dan snap je niet dat dit mag. De giftige dampen waaien alle kanten op. Morgen staat er westenwind en krijgen de bewoners van Noord het in hun longen”, vertelt Buntsma.

“Het is absurd dat dit kan en dat ze dit binnen de ring van Amsterdam doen”, vertelt Paul Alberts, die in de Houthavens woont. De afgelopen week kwam de wind uit het noorden en werd zijn buurt in de giftige rook gezet. “Het is niet zo dat ik een enorme milieu-activist ben, ik ben gewoon een vader van drie kinderen hier in Amsterdam, die zich zorgen maakt. Je ruikt het ook die zwaveldampen.”

De Marella Discovery biedt ruimte aan 1830 passagiers en 753 bemanningsleden. En hoewel het schip een onderhoudsbeurt krijgt, zijn er toch nog zo’n 110 mensen aan boord. Volgens Damen Shipyards Repairs hebben deze stroom nodig “om de veiligheid en operationaliteit van het schip te kunnen waarborgen”. Dat de motoren blijven draaien is volgens Damen, omdat “de energie-infrastructuur in Nederland nog niet zo ver is, dat dit met walstoom opgelost kan worden”.

Onvoldoende walstroom in Amsterdam

Volgens Alberts had dit schip nooit zonder walstroom binnen de stadsgrenzen mogen liggen: “Seattle, Liverpool, Londen en zelfs de Marinebasis in Den Helder heeft walstroom beschikbaar voor dit soort enorme schepen. Dat hebben wij niet in Amsterdam, terwijl iedereen weet dat dit soort schepen enorme vervuilers zijn.”

Wij hebben de gemeente om een reactie gevraagd. Hierop is echter tot op heden nog geen antwoord op gekomen. De scheepsreparatiewerf laat weten dat het onderhoud aan de Marella Discovery inmiddels zo goed als klaar is. Vrijdag 30 april zal het schip de haven verlaten.