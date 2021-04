Basketbalsters Den Helder doen eerste stap richting landstitel

Na twee kwarten gespeeld te hebben ging in de eigen Sporthal Sportlaan Den Helder met 39 - 34 aan de leiding. In het derde kwart leken de Noord-Hollanders de wedstrijd te beslissen en stonden ze met 56-41 voor. Toch kwamen de bezoekers in dat derde kwart nog knap terug tot 58-58. Uiteindelijk was het Den Helder dat het vierde kwart naar zich toe wist te trekken en het duel wist te winnen: 82-75.

Donderdag is dan de wedstrijd in Barendrecht. Als Den Helder die wedstrijd wint in de best-of-three serie dan is het kampioen van Nederland.