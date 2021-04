Een feestelijke Koningsdag in de stad: "Iedereen wil weer een keertje los gaan"

Het was een zonnige Koningsdag en dat bleek genoeg reden voor menig Amsterdammer om de straten op te gaan. Van drukke parken tot een overvolle Westerstraat: even leek het net als vanouds.

"Na een jaar lang, is het een keertje klaar. We moeten weer vrijheid!", vertelt een van de feestende mensen in de Westerstraat. Het is een van de vele plekken in de stad waar een grote groep mensen de straten oranje kleurt. En volgens de feestganger is dat niet onbegrijpelijk: "Iedereen wil weer een keertje los gaan."

"Het is best wel gezellig druk ja", zegt een andere vrouw, gekleed in oranje. "Maar Halsema heeft gezegd: 'we gaan niet actief handhaven'. Nou dan krijg je dit."

Ontruiming Vondelpark

Maar op sommige plekken moest de politie wél ingrijpen. Zoals in het Vondelpark, wat al in het begin van de middag werd afgesloten wegens drukte. Mensen in het park werden opgeroepen het park te verlaten, maar dat gebeurde niet. Er was een heus feest gaande en jongeren probeerden zelfs massaal over het hek te klimmen om tóch naar binnen te kunnen. De politie besloot daarom rond 1600 uur in te grijpen.

Met ME busjes en politie te paard werd de groep in het drukke deel van het park naar de uitgang aan de Stadhouderskade gedreven. Hier ontstonden enkele opstootjes tussen de ME en de Vondelparkgangers, maar al snel was de rust wedergekeerd in het park.