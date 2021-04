Met Oranjecomité De Weere vier je Koningsdag in de hele regio

Toch aan leuke activiteiten meedoen ondanks alle maatregelen, dat lukte op veel plekken in de regio vandaag. Maar bij het Oranjecomité De Weere vierde je letterlijk Koningsdag in de hele regio dankzij de Puzzelritten die ze hebben uitgezet. Verslaggever Sander Huisman ging op pad met zijn radiocollega Harold Boldewijn om de autovariant van de puzzelrit te rijden.

Waarnemend burgemeester Wim Groeneweg van Opmeer had de vlag al gehesen en zachtjes meegezongen met het Wilhelmus toen Sander en Harold in De Weere aankwamen. Bij het startpunt van de puzzelrit bij Café ’t Centrum was het wat drukker dan je zou verwachten, maar volgens de burgemeester werd er genoeg afstand gehouden.

De conclusie van Harold als de heren de puzzelrit voortijdig afbreken is oprecht: ze hebben door een mooie omgeving gereden, het is een leuke bezigheid op Koningsdag, maar het vervangt niet de festiviteiten die er normaal op Koningsdag worden gehouden.

Meer nieuws uit West-Friesland?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookpagina WEEFF. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl

🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt

📧 Stuur ons jouw tips op via [email protected] of app ons via 06-23405405

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]