Politie en boa's ontruimen kade langs Spaarne, 'onacceptabel druk' in Haarlem

Politie en boa's hebben aan het begin van de avond de kade langs het Spaarne in Haarlem leeggeveegd. Volgens de gemeente was het er 'onacceptabel druk' en daarom werd iedereen weggestuurd.

Ook de Damstraat, die eerder vanmiddag door de gemeente werd afgesloten vanwege de drukte, werd ontruimd. Inmiddels is die straat helemaal leeg, zegt een woordvoerder van de gemeente. "Mensen zijn weggestuurd en dat is zonder problemen verlopen."

In de rest van de stad is het nog wel te druk, zegt de gemeente. "Daar gaat de politie nu naartoe om te kijken wat daar nog aan de hand is. Als het te druk is, worden mensen gevraagd om weg te gaan."

Alcoholverkoop

Het is al sinds vanmiddag druk langs het Spaarne in Haarlem. Met het afsluiten van de Damstraat wilde de gemeente de drukte inperken. Ook werd de horeca door boa's verzocht om geen take-away meer te verkopen, zolang het te druk is.

Dat leek weinig te helpen, want al snel werd er drank aangevoerd door feestgangers die naar de supermarkten waren gegaan. Niet veel later besloten die supermarkten ook te stoppen met de verkoop van alcohol, nadat de gemeente hen dat had verzocht te doen.