Studenten Uilenstede houden coronaproof Koningsdagfestival op de balkons

Organisatoren Lisa Conzemius en Derk-Jan Post zijn blij met het resultaat. Lisa: "We hebben als eenheid geïnvesteerd in best wel goede geluidsboxen. En toen we buiten zaten merkten wij dat een andere eenheid hetzelfde deed. Toen dachten we dat het wel hilarisch zou zijn om zo'n festival 'na te stagen'. Maar in plaats van stages heb je dan verschillende balkons!"

"Ik denk dat dit het beste voorbeeld is dat het allemaal zo leuk is als dat je het zelf maakt"

Zomaar een balkonfestival organiseren is er niet bij. De beheerder van Uilenstede, DUWO, de gemeente en de politie moesten ook toestemming geven. "Gelukkig was DUWO zo aardig om voor ons een beetje te bemiddelen, dat heeft ons echt geholpen", vertelt Lisa.

Zo zijn er diverse afspraken gemaakt over het maximaal aantal mensen op de balkons en ook dat iedereen zich moet houden aan de coronamaatregelen. Bij de start van het feest was er nog wel politie om de boel in de gaten te houden, maar alles verliep volgens de regels. "Zo was het toch nog een veilige opening", lacht de studente. "Ik denk dat dit het beste voorbeeld is dat het allemaal zo leuk is, als je het zelf maakt."

Ze is dan ook supertrots op de gemeenschap. "We hebben het voordeel dat we op een studentencampus wonen en echt een community hebben. We hebben het samen met de hele flat gedaan", besluit ze. Het feestje op de balkons gaat voorlopig nog even door.